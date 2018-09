Deel dit artikel:













'De gemeente is aan zet wat betreft Feyenoord City' Een impressie van Feyenoord City

Feyenoord-directeur Jan de Jong ging zondagochtend bij het programma 'de tafel van Kees' op Fox Sports in op de financiële situatie van Feyenoord. De Rotterdammers boekten over het afgelopen jaar een omzet van net geen honderd miljoen. Uiteindelijk ging het toch ook al weer snel over het project omtrent Feyenoord City.

De Jong herhaalde zondag dat Feyenoord 'aan de voorkant' wil staan bij de verdeling van de opbrengsten van het toekomstige stadion. Een vast bedrag van 25 miljoen, met als keiharde voorwaarde dat Feyenoord dan eerst zijn geld krijgt, voordat andere partijen hun geld krijgen. De 25 miljoen is 7,5 miljoen hoger dan besproken in de oorspronkelijke position paper, waar wethouder Adriaan Visser (D66, Financiën) resoluut aan vast wil houden. Volgens sportverslaggever Dennis van Eersel “is er, als beide partijen deze eisen écht zo hard gaan spelen, geen andere conclusie mogelijk dan dat het project Feyenoord City klapt. Dus is het nu interessant om te zien wie er als eerste gaat bewegen. Feyenoord gaat er nu heel stellig in en legt zo de bal bij de gemeente.” Beluister hierboven het hele gesprek tussen presentator Bart Nolles en verslaggever Dennis van Eersel over de financiële situatie bij Feyenoord.