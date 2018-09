Deel dit artikel:













Jongens overvallen buurtwinkel in Spangen Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

Vier jongens hebben zondagmiddag een buurtwinkel in de Rotterdamse wijk Spangen overvallen. Er zijn geen wapens gebruikt, wel was er volgens de politie duw-en trekwerk in de zaak.

De jongens vielen rond 15:45 uur de buurtwinkel aan de Van Lennepstraat binnen. Het is niet bekend wat de jongens hebben meegenomen.