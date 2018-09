Kleinste molen van Voorne-Putten houdt draaimarathon voor stemmen

In een laatste poging de meeste stemmen binnen te halen voor de BankGiroLoterij Molenprijs, draait de kleinste molen van Voorne-Putten zondag 36 uur achter elkaar rond. Met het geld van die prijs hopen de beheerders van de Korenmolen in Oostvoorne een bezoekerscentrum te kunnen bouwen.

De draaimarathon trok zondag tientallen mensen naar Oostvoorne. In de ochtend was er een bootcamp, vertelt molenaar Marc van Buren. "Zes dames die meelzakken aan het slepen waren. Hartstikke geweldig dat ze dat bij de molen gingen doen!"

Verder kunnen bezoekers meel kopen, er is een kampvuur om zoete broodjes boven te bakken, een kleedjesmarkt en muziek. "Doe een stem en je krijgt van ons de hele dag te eten", zegt de molenaar lachend.

De Korenmolen, of eigenlijk de oude maalderij uit 1902 achter de molen, is een van de vijf genomineerde molens voor de Molenprijs. Die bedraagt 95 duizend euro. Met dat geld willen de Oostvoornse molenaars een museaal bezoekerscentrum bouwen. "Dan kunnen we grotere groepen ontvangen, kinderen en met slecht weer ook binnen staan", legt Marc van Buren uit.