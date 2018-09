HC Rotterdam wint van SCHC en behoudt aansluiting met de top in Hoofdklasse

De mannen van HC Rotterdam hebben zondag op eigen terrein gewonnen van hekkensluiter SCHC. Dankzij een 4-2 overwinning houden de Rotterdammers aansluiting bij de top vijf in de hoofdklasse.

SCHC kwam in eerste instantie nog op voorsprong, maar via Simon Egerton, Albert Beltran en Glenn Turner liep HC Rotterdam vervolgens snel uit naar een 3-1 voorsprong. De bezoekers uit Bilthoven maakten de wedstrijd nog even spannend, maar Tristan Algera gooide het duel met de 4-2 definitief in het slot.

HC Rotterdam staat nu met zestien punten gedeeld derde. De achterstand op koploper Bloemendaal is vier punten.