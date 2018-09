Neptunus maakt Holland Series weer spannend

De honkballers van Curaçao Neptunus hebben in het derde duel van de Holland Series eindelijk de eerste overwinning gepakt. In het Rotterdamse Familiestadion werd mede-finalist Amsterdam met 4-1 verslagen.

Donderdag en zaterdag verloor Neptunus nog van Amsterdam: donderdag werd het 8-2, twee dagen later stond er na negen innings 7-0 op het scorebord. In de best-of-seven serie is de stand daardoor nu 2-1 in het nadeel van Neptunus.

De Holland Series om de landstitel worden donderdag hervat met een duel in Rotterdam. Ook zaterdag speelt Neptunus thuis. Komende zondag staat in Amsterdam de zesde wedstrijd op het programma. Het eventuele beslissende zevende duel is op zondag 14 oktober in Amsterdam.

Neptunus is op jacht naar de 19de landstitel in de clubgeschiedenis en de zesde op rij.