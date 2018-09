Antoinette Beumer wint boekenprijs in boekhandel Donner

Schrijfster Antoinette Beumer heeft zondag de Hebban Debuutprijs 2018 gewonnen voor haar roman Mijn vader is een vliegtuig. Ze kreeg de prijs overhandigd tijdens een lezersevenement in de Rotterdamse boekhandel Donner.

"Mijn vader is een vliegtuig is een roman over herinneringen, familiebanden en de verwerking van leed, waarbij de toon langzaam overhelt van komisch naar aangrijpend", staat in het juryrapport.

Het boek is geïnspireerd op de jeugd van Beumer, als kind van een vader die psychiatrisch patiënt was. De 56-jarige Beumer is ook filmregisseur, ze regisseerde Nederlandse films als De gelukkige huisvrouw, Loft, Jackie, Soof en Rendez-vous. Dit is haar eerste roman.

De Hebban Debuutprijs is bedoeld om Nederlandstalig schrijftalent aan te moedigen in de categorie literatuur & romans. De winnaar krijgt 2500 euro en een advertentiecampagne van boekhandelsketen Libris.

De jury bestond uit redactieleden van Hebban en verschillende boekverkopers, waaronder Gerben de Bruijn van boekhandel Post Scriptum, Schiedam.

Theater

De uitreiking zondag was het eerste evenement in het in september opgeleverde nieuwe gedeelte van Boekhandel Donner in Rotterdam. Er wordt nog gebouwd aan een speciaal theater in het atrium van het gebouw. Dat moet in mei 2019 klaar zijn. Dan kunnen er zo'n 150 mensen in kwijt. Het evenement van zondag tussen de boeken trok zo'n 75 bezoekers.