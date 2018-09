Botteghin over blessure Matavz: 'Ik was in shock'

In de 2-1 overwinning van Feyenoord op Vitesse had verdediger Eric Botteghin zondag een groot aandeel. Hij kopte direct na rust de 1-1 binnen uit een hoekschop, waarna Feyenoord de wedstrijd steeds meer in handen wist te nemen.

"De eerste helft was echt moeizaam en dat mag niet gebeuren", begint Botteghin. "Maar de tweede helft was bizar, ook met die rode kaarten. Maar we hebben de overwinning met strijd en passie over de streep getrokken. Ik had voortdurend het gevoel dat die 2-1 nog ging vallen en dat gebeurde dus ook."

De Braziliaanse verdediger zag zijn directe tegenstander Tim Matavz uitvallen met een beenbreuk. "Ik was in shock, want in eerste instantie merkte ik het niet. Ik hoop echt dat hij heel snel hersteld en ik voel me echt vreselijk over die blessure. Ik kon het niet geloven toen ik het zag", reageert een emotionele Botteghin.

