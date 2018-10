Opnieuw late en minimale overwinning baart Van Bronckhorst geen zorgen

Het was voor Feyenoord tegen Vitesse opnieuw een nipte overwinning (2-1) na een doelpunt in de laatste minuten van aanvoerder Robin van Persie, net als vorig weekend tegen FC Utrecht. Desondanks baart dat Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst geen zorgen. "Nee totaal niet."

"We startten de wedstrijd totaal niet zoals het moet", gaat Van Bronckhorst verder. "We werden naar achteren gedrongen en misten de momenten om achterin een op een te spelen en eerder druk te geven, dat deden we in de tweede helft veel beter. Dat verschil heeft ons de wedstrijd opgeleverd."

De trainer van Feyenoord moest met een gewijzigde basisopstelling beginnen aan de wedstrijd tegen Vitesse. "Sam (Larsson, red.) heeft de hele week bijna niet kunnen trainen. Met Robin (Van Persie, red.) op 10 in combinatie met Dylan (Vente, red.) wilde ik een andere dynamiek creëren, maar dat kwam er niet uit in eerste helft. Met Sam aan de linkerkant waren we in de tweede helft aanvallend sterker. Op basis van die tweede helft hebben we verdiend gewonnen."

Feyenoord zal de komende wedstrijden waarschijnlijk niet kunnen beschikken over aanvoerder Robin van Persie, die met rood van het veld werd gestuurd. De duur van zijn schorsing is nog even afwachten. "Het is een belangrijke speler maar we zullen het gemis van Robin op moeten vangen, wat ook kan binnen onze selectie. Maar het verlies van een speler met de kwaliteiten van Robin is natuurlijk wel een gemis", besluit Van Bronckhorst.