Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Politie pakt verdachte rond vermissingszaak Mona Baartmans op in Oud-Beijerland Foto: MediaTV

Een team rechercheurs is zondagavond in Oud-Beijerland een huis binnengevallen. Daar is een 60-jarige man opgepakt. Het zou gaat om de zoon van de vermiste Mona Baartmans. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de vermissing van de 79-jarige vrouw.

Een forensisch team van de politie doet onderzoek in het huis. De verdachte zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De vrouw uit Delft is al bijna een week vermist. Ze is vorige week zondagavond ergens afgezet in Delft. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. De politie heeft eerder al een buurtonderzoek gedaan in Delft. De brandweer heeft er gezocht in de grachten.