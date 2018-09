Tiener slachtoffer van doorsturen naaktfilmpje: 'Ik vertrouwde diegene heel erg'

Zondag startte in Rotterdam een jongerencampagne rond de gevaren van sexting, het sturen van seksueel getinte berichten, foto's of filmpjes. Hoe groot de impact van sexting kan zijn als het verkeerd afloopt, ondervond een leerlinge van een middelbare school in de regio.

Ze stuurde een jongen een filmpje in haar ondergoed met ontbloot bovenlijf, maar haar leven veranderde in een hel toen dat filmpje door hem werd gedeeld met anderen.

Vertrouwen

"Ik vertrouwde diegene heel erg, het was in vol vertrouwen dat ik het stuurde. Ik heb van hem ook niks opgeslagen, ik dacht dat dat andersom ook zo zou zijn", zegt het slachtoffer tegen RTV Rijnmond. "Alles wat ik tegen diegene zei, heeft hij nooit tegen iemand anders verteld, dus ik dacht dan kan het wel."

"Ze heeft dat in goed vertrouwen doorgestuurd, in de hoop dat diegene dat gewoon voor zichzelf zou houden", zegt ook de vader van het slachtoffer. ​"Ze schaamde zich heel erg. Ze werd voor van alles en nog wat uitgemaakt, kinderen keken haar vies aan. Het is natuurlijk jongeren onder elkaar, en dat gaat best wel heel hard."

Voor het slachtoffer was het op school zo vervelend dat ze al snel thuisbleef. "Ik werd uitgemaakt voor hoer, en als ik de klas binnenkwam was het van 'tfoe' en 'iehl'. Dat was wel echt het ergste, daarna ben ik gewoon niet meer naar school gegaan", vertelt ze.

Campagne

Uit onderzoek blijkt dat 42 procent van de jongeren in de regio Rotterdam ervaring heeft met sexting. Een op de drie jongeren daarvan heeft een negatieve ervaring met sexting gehad.De campagne van de gemeente Rotterdam bestaat uit korte filmpjes die de aandacht moeten trekken. "Jongeren die doorklikken komen bij een wat langer filmpje met meer achtergrondinformatie", legt wethouder van jeugd en taal Judith Bokhove uit. Op de website staat meer informatie voor wie slachtoffer is geworden van gedeelde berichtjes , zoals hulporganisaties die slachtoffers bijstaan. "Dat is zeker voor kinderen die bijvoorbeeld hierin verzeild zijn geraakt heel erg informaties."

"We willen dat ouders naar hun kinderen gaan en zeggen: je kan met me praten als er zoiets bij je aan de hand is", voegt Leefbaar-raadslid Tanya Hoogwerf toe.

Waarschuwing

De vader van het meisje dat slachtoffer werd van een doorgestuurd filmpje is blij dat zijn dochter het hem verteld heeft. Hij wil deze situatie aangrijpen om ouders en kinderen te waarschuwen voor de gevaren van sexting.

Wat het meisje betreft is het veiliger om geen seksueel getinte foto's of video's naar iemand te sturen. "Ook al is het je vriend. Als hij iets van je wil zien, komt hij maar naar je huis toe", zegt het meisje zelf. Maar stuur geen dingen door, want stel het gaat uit, jullie hebben een grote ruzie, hij kan het alsnog daarna doorsturen", zegt ze

Aangifte

De leiding van de school zegt in een reactie dat het heel erg is wat er is gebeurd. Omdat het meisje aangifte heeft gedaan en niet voor honderd procent vaststaat wie er verantwoordelijk is voor het delen van het filmpje, wacht de school het onderzoek van de politie af.

Ook is in overleg met het meisje en vader gezocht naar tussentijdse oplossingen. Op school is er in lessen en met een thema-avond aandacht besteed aan sexting.

De politie laat weten dat het onderzoek is opgestart. Dat wil volgens politie niet zeggen dat de school zelf al stappen zou kunnen ondernemen, door bijvoorbeeld in gesprek te gaan met betrokkenen. Dat loopt het politieonderzoek niet voor de voeten.