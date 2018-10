Brand in oud schoolgebouw Hoogvliet

In een voormalig schoolgebouw aan de Traviataweg in Hoogvliet heeft maandagochtend korte tijd een felle brand gewoed. Daarbij kwam veel rook vrij. De brand was even uitslaand, maar de brandweer kon met twee blusvoertuigen de vlammen terug dringen.

Het schoolgebouw is niet meer in gebruik en wordt gesloopt. Volgens de brandweer heeft de brand in meerdere lokalen gewoed. De oorzaak van de brand is onbekend.

Later deze maandag vindt onderzoek plaats om te achterhalen of de brand het gevolg is van sloopwerkzaamheden of dat die is aangestoken.

Ook brand in Barendrecht

Eerder in de nacht woedde er ook brand bij een school in Barendrecht aan de Klarinetweg. Dat was in een fietsenstalling. Er werd in eerste instantie groot opgeschaald, omdat gedacht werd dat de brand was overslagen naar de school. Dat bleek niet het geval. De brand was snel onder controle.