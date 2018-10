Deel dit artikel:













Rotterdam Centraal ontruimd na brandalarm Archieffoto

Rotterdam Centraal is maandagochtend korte tijd ontruimd geweest, nadat het brandalarm was afgegaan. Er is nergens vuur gezien.

Mogelijk ging het om een storing of is er een handbrandmelder geraakt bij werkzaamheden, zegt een woordvoerder van de brandweer. Honderden mensen stonden voor het station te wachten tot ze weer naar binnen konden. Volgens de NS heeft de brandmelding geen gevolgen voor de dienstregeling in de ochtendspits.