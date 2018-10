Jan Everse te gast in FC Rijnmond

Jan Everse is maandagmiddag te gast in FC Rijnmond. De voormalig Feyenoorder en oud-trainer van o.a. Sparta en FC Dordrecht neemt het afgelopen voetbalweekend door met presentator Bart Nolles.

Ook vaste tafelgasten als verslaggever Dennis van Eersel en analyticus Emile Schelvis schuiven aan bij de desk van FC Rijnmond. In de voetbaltalkshow blikken we terug op de zeges van Feyenoord (2-1 vs. Vitesse), Excelsior (1-0 vs. VVV) en Sparta (3-2 vs. FC Dordrecht).

De uitzending wordt rond 16:00 uur opgenomen en is live te zien op het Facebook account van RTV Rijnmond Sport. Op TV Rijnmond is de show voor het eerst te zien rond 17:15 uur.