Hans de Koning keert terug bij FC Volendam

Hans de Koning is per direct de hoofdtrainer van Volendam. De Rotterdammer is de opvolger van Misha Salden, die bij de ploeg uit de Keuken Kampioen Divisie werd ontslagen vanwege de slechte resultaten.

De Koning was tussen 2012 en 2015 ook al trainer bij FC Volendam. Met de club uit het Palingdorp miste hij op een haar na promotie. De Koning was de afgelopen jaren trainer bij Go Ahead Eagles en RKC Waalwijk. Met Go Ahead wist hij te promoveren naar de Eredivisie, maar werd een jaar later ontslagen. Vorig seizoen was hij trainer in Waalwijk, maar daar werd zijn verbintenis niet verlengd.

De Koning, die in de eerste divisie ook trainer was bij Fortuna Sittard, FC Oss, AGOVV , Helmond Sport en FC Dordrecht speelt komend weekend met Volendam thuis tegen RKC Waalwijk. Volendam staat met drie punten uit zeven duels voorlaatste. Alleen FC Dordrecht staat onder de club uit Noord-Holland, die ook al uitgeschakeld is in de KNVB-beker.