Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Sporenonderzoek in huis van zoon vermiste Mona Baartmans Foto: MediaTV (Joey Bremer)

In Oud-Beijerland wordt maandag verder sporenonderzoek gedaan in het huis van de 60-jarige man, die zondagavond werd opgepakt in verband met de vermissing van Mona Baartmans uit Delft. De verdachte is de zoon van de 79-jarige vrouw.

Bij het onderzoek in het huis aan de Zadelmaker heeft de politie honden ingezet. Zondagavond is het huis ook al doorzocht. Mona Baartmans werd vorige week zondag afgezet in het centrum van Delft. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. De verdachte zit vast in beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. De man zou eerder hebben vastgezeten voor geweldsdelicten. Omwonenden zeggen dat ze de verdachte afgelopen week zijn auto zagen wassen, Ook zou hij zijn appartement een verfbeurt hebben gegeven.