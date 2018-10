Deel dit artikel:













Ondernemers werken zich in het zweet voor Rotterdams boksgala Bokstraining

Al twee jaar lang krijgen ondernemers bokstraining om klaargestoomd te worden voor het boksgala 'Gladiatoren aan de Maas'. Zij werken zich in het zweet in de boksschool van 'ome' Jan Schildkamp in Rotterdam.

Op 17 november in de Cruiseterminal in Rotterdam is het zo ver, dan wordt dat boksgala voor het goede doel gehouden. Met 8 bokspartijen tussen een aantal Rotterdamse ondernemers willen zij zich inzetten voor kinderen die problemen hebben met hun mentale weerbaarheid. Dit zijn kinderen die worden gepest of die zich onzeker voelen. Met het ingezamelde geld op de avond willen ze zorgen dat de kinderen bokslessen kunnen volgen bij Leon's Boxing Gym. De wedstrijden starten om 19.30 uur en zullen rond 23.00 uur eindigen.