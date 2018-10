Rob Westerhof treedt af als voorzitter van Sparta

Rob Westerhof stopt per 1 januari 2019 als voorzitter van Sparta Rotterdam. Leo Ruijs neemt zijn taken vanaf het komende jaar over.

Westerhof werd in 2012 voorzitter van de Stichting Sparta 1888 en later ook voorzitter van de one-tier board van de Kasteelclub. Westerhof zegt over zijn vertrek het volgende "Het is wat mij betreft een goed moment om de voorzittershamer over te dragen. De club had het laatste half jaar behoefte aan continuïteit in de leiding. Met de start van het nieuwe seizoen waarbij de technische structuur en de scouting zijn geprofessionaliseerd en daarnaast de aanzet tot de verbetering van de stadionfaciliteiten is gegeven is het nu tijd voor een jongere voorzitter die met zijn collega’s het beleid verder kan vormgeven en uitvoeren."

Het bestuur van Sparta Rotterdam heeft Leo Ruijs bereid gevonden om met ingang van 1 januari 2019 de voorzittershamer over te nemen van Rob Westerhof. Leo Ruijs (53) maakt al sinds 2014 deel uit van het bestuur van Sparta Rotterdam en is daarnaast ook voorzitter (sinds 2011) van Stichting ‘De Betrokken Spartaan’, de maatschappelijke tak van de voetbalclub. In het dagelijks leven is Leo Ruijs de CEO van Europe Container Terminals BV.