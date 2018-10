Pegida mag niet demonstreren bij Laleli moskee, wel bij Essalam

Pegida bij een eerdere demonstratie in Rotterdam

De anti-islambeweging Pegida mag dinsdag niet demonstreren bij de Laleli Moskee, in Rotterdam-Charlois. Burgemeester Aboutaleb heeft het plein voor de Essalam Moskee aangewezen als terrein waar Pegida zijn 'filmavond' mag houden.

Pegida wilde net als in juni , opnieuw bij de Laleli Moskee een manifestatie houden. Die demonstratie werd afgeblazen nadat een confrontatie met honderden tegendemonstranten dreigde.

"Op de aangekondigde plek in de Gruttostraat (voor de Laleli Moskee) verwacht de gemeente, gelet op de eerdere ervaring, een zeer snelle en grote toeloop van omstanders en eventuele tegendemonstranten", schrijft Aboutaleb.

Ook wilde Pegida geen verdere informatie over de demonstratie geven, ondanks verschillende pogingen van de gemeente. Edwin Wagensveld tweette dat er op 2 oktober een film vertoond wordt met 'Pedo Profeet Mohammed etc etc.'

Bij de demonstratie in juni, gaf Pegida aan een varken te gaan roosteren voor de moskee. Varkens zijn voor moslims onreine dieren.

De demonstratie van 2 oktober duurt van 17:00 tot 19:00 uur. Imam Karrat van de Essalam Moskee gaf eerder al aan dat Pegida 'van harte welkom' is bij de moskee.

De gemeente Rotterdam zal op het Vredesplein ook voorzieningen treffen voor mogelijke tegendemonstranten.