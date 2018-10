Dordtse Noble (71) treedt op in uitverkocht Circustheater

De sterren van het talentenjachtprogramma The Voice Senior doen hun televisiesucces nog eens dunnetjes over in het theater. Samen staan ze maandagavond in een praktisch uitverkocht Circustheater in Scheveningen. De 71-jarige Noble uit Dordrecht is één van de artiesten.

Maandagochtend repeteert ze met hond en sigaretje op de bank. Op een papiertje heeft Noble de teksten van het nummer Thank You For The Music van ABBA geschreven. "Vanavond zingen we met alle finalisten dit nieuwe nummer. Dat wordt vast wat. Anders playback ik het, toch? Niemand die het merkt."

Van plankenkoorts heeft de stoere Dordtse geen last: "Nee hoor, ik zie het wel. Als ik me daar druk over moet maken dan word ik gek."

Finalisten en halvefinalisten van The Voice Senior staan op het podium en zingen hun nummers waar zij op tv succes mee hadden. Op het repertoire van Noble staan Amy Winehouse, Tina Turner, Duffy en Brenda Lee.

Noble verblufte de juryleden Ilse de Lange, Marco Borsato, Geer & Goor en Angela Groothuizen. Ze noemden haar 'een superstoer wijf'.

Of ze zin heeft in een uitverkocht Circustheater? "Ja. Maar het duurt allemaal wel heel lang. We moeten om half twee al verzamelen en na het optreden is er ook nog een meet and greet. Ik ben niet voor twee uur vannacht thuis."