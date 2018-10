Dordtse afvalstortplaats wordt zonnepark

Er worden 22 duizend zonnepanelen geplaatst op de voormalige afvalstortplaats Transberg in Dordrecht. Het zonnepark verrijst langs de Rijksstraatweg en moet stroom gaan opwekken voor 2100 Dordtse huishoudens.

Initiatiefnemer is het bedrijf TP Solar, dat voor het plaatsen van het eerste paneel de wethouders Rik van der Linden (Duurzaamheid) en Maarten Burggraaf (Westelijk Dordtse Oever) maandagmiddag had uitgenodigd.

De Transberg was van 1965 tot 1978 een stortplaats voor industrieel en huishoudelijk afval, dat voornamelijk uit de regio Rijnmond kwam. Wat er precies gestort is weet eigenlijk niemand. Ook 's nachts reden vrachtwagens af en aan.

Na de sluiting van de stortplaats werden in de bodem olie en zware metalen aangetroffen, zoals lood, cadmium, zink en chroom. De rotzooi is later afgedekt met folie, een waterdichte kleilaag en een halve meter schoon zand.

Nu ziet de Transberg eruit als een weiland, met daarin een paar peilbuizen. Via deze buizen worden ondergrond en grondwater gecontroleerd. Met een drainagesysteem en een damwand wordt verspreiding van vervuiling tegengegaan.

Het verontreinigde terrein leek niet meer bruikbaar, maar met de aanleg van het zonnepark wordt het tegendeel bewezen. Het twintig voetbalvelden grote park moet volgende maand klaar zijn en nog voor de Kerst stroom leveren aan het elektriciteitsnet.