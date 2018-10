Dordt herdenkt Buddingh' met dichtersmarathon

De Dordtse dichter en ereburger Kees Buddingh' wordt op 24 november herdacht met een dichtersmarathon in schouwburg Kunstmin. Het is die dag precies 33 jaar geleden dat Buddingh' overleed.

Op de marathon treden bijna alle winnaars op van de Buddingh' prijs, die sinds 1988 tijdens Poetry International in Rotterdam wordt uitgereikt aan een talentvolle dichter. Van de 30 winnaars van die dichtersprijs zijn er nog 27 in leven en 26 daarvan komen naar Dordrecht.

Kunstmin maakt binnenkort bekend hoe het programma op 24 november er uit gaat zien. Centraal staat de historie van dertig jaar poëzie en wat de tijd met de taal heeft gedaan, maar daarnaast worden ook ander activiteiten ontplooit.

De herinnering aan de Dordtse dichter wordt levend gehouden door het Buddingh' genootschap, dat zondag de presentatie verzorgde van de strip Spekkie en Blekkie in boekvorm. Feitelijk was het een herdruk, want 35 jaar geleden werd de strip ook al in boekvorm uitgegeven.

"Spekkie en Blekkie en het pindakaasmysterie" verscheen als strip in vier dagbladen tussen 1955 en 1965. Buddingh's schreef de tekst en zijn vriend Otto Dicke (ook ereburger) tekende de illustraties.

Op de foto, uit 1983, zien we Otto Dicke (l.) en Kees Buddingh' bij de presentatie van de eerste druk van het boek van Spekkie en Blekkie, destijds in Hotel Bellevue.