Vermoorde Onno Kuut vreesde al voor zijn leven

Onno Kuut, die in 2009 dood in de duinen bij Hoek van Holland werd aangetroffen, vreesde al een tijd voor zijn leven. Tijdens de eerste dag tegen de vier zogeheten tattookillers bleek dat hij met meerdere mensen problemen had en op de vlucht was.

Vier mannen staan terecht in deze zaak. Twee van hen, Brian P. en Jeroen S., hebben geen advocaat. Hun zaak is uitgesteld tot 18 maart 2019. De Rotterdamse rechter begon maandag met het verhoor van de twee andere verdachten, Cor P. (broer van Brian) en Evert S. Veel leverde dat niet op: zij beriepen zich consequent op hun zwijgrecht.

Onno Kuut werd op 25 maart 2009 in de duinen gevonden. Hij was gemarteld en vermoord. Een maand daarvoor zou zij zelf betrokken zijn geweest bij een dubbele liquidatie in Leiderdorp.

Motief

Daar ligt een mogelijk motief. Het zou niet de bedoeling zijn geweest dat naast Yassin Chakor ook Boneka Belserang werd omgebracht. De dood van Kuut zou dan zijn gedaan 'om een daad te stellen.'

Getuigen vertellen van een ander conflict, dat Kuut had met Satudarah-leider Michel B. Beiden zouden mensen hebben geript, waarna Kuut weigerde geld af te staan. Ook zou hij geld van de erfenis van de vader van Michel B. hebben gestolen. Justitie ziet Michel B. alleen als getuige en niet als verdachte.

Duidelijk is in ieder geval dat 'die Chinees', zoals de uit Zuid-Korea afkomstige Kuut werd genoemd, veel problemen had. Hij zou 'zes mannen hebben genaaid.' Kuut verhuisde vanuit zijn woonplaats Enschede naar het Westen en had steeds bij anderen onderdak. "Je mag tegen niemand zeggen waar ik ben", benadrukte hij dan.

Vlak voor zijn dood had Onno een gesprek met zijn moeder. Hij huilde."Ik moet weg, omdat ik niemand kan vertrouwen. Ik kan niet vertellen waarom." Het volgende dat zijn moeder hoorde, was dat haar zoon in Hoek van Holland was gevonden.

Vader

Onno Kuut was geadopteerd door het Enschedese gezin Kuut. Zijn vader Wim vertelt in een documentaire van RTV Oost hoe hij zijn zoon zag afglijden. Hij leek even op het rechte spoor te komen, toen hij door scouts van FC Emmen werd ontdekt. Maar nadat hij daar trainingspakken had gestolen, eindigde zijn prille voetbalcarrière.

Kuut sloot zich aan bij de hooligans van FC Twente, belandde in de seksbranche en werd lid van de 'tattookillers'. Zij dragen allemaal dezelfde, Chinese tatoeage op de rug, met de tekst 'wees daadkrachtig.'

Vader Wim Kuut: "Niemand verwacht van zijn kind dat hij die kant opgaat. En als je dan ziet de entourage, de mensen waarmee hij omging...Dat was een hele andere Onno geworden. Een getatoeëerde Onno, maar niet meer mijn Onno."

De zaak tegen de twee verdachten Cor P. en Evert S. gaat donderdag verder.