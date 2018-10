Dierendag bij RTV Rijnmond: Stuur een foto in en win een fotoshoot

Donderdag 4 oktober is het dierendag. RTV Rijnmond besteedt aandacht aan deze speciale dag voor dierenliefhebbers met een winactie: stuur een foto van je huisdier naar RTV Rijnmond en win een fotoshoot voor jouw huisdier.

Dierendag is behalve de geschikte dag om jouw huisdier een extraatje te gunnen ook een mooi moment om de wereld te laten zien hoe leuk jouw hond, kat of konijn is.

Maak een unieke foto van jouw dier en upload de foto vervolgens via het formulier op de site . De leukste, grappigste en origineelste foto's zie je op dierendag terug op onze site en in onze app.

Winnaar

Uit alle inzendingen wordt op dierendag de leukste foto uitgekozen. De maker van deze foto wint een fotoshoot voor zijn of haar huisdier. Zo heb je voortaan nog mooiere foto’s van jouw Snuf, Luna of Fikkie.