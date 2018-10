Chief Ouwe Dibbes: boek over Sander de Kramer en zijn werk in Sierra Leone

Chief Ouwe Dibbes, zo heet het nieuwe boek over het werk van Rotterdammer Sander de Kramer in Sierra Leone. Maandagavond nemen voetballer Robin van Persie en cabaretier Najib Amhali het eerste exemplaar in ontvangst.

Al jaren verricht De Kramer vrijwilligerswerk in het Afrikaanse land Sierra Leone, om weeskinderen te helpen. In 2007 het Afrikaanse land door de Verenigde Naties uitgeroepen tot de slechtste plek op aarde. Uit journalistiek interesse ging De Kramer naar het land toe. Wat hij daar zag, zorgde ervoor dat de Rotterdammer meer wilde doen.

Diamantmijnen

"Het allerergste was dat ik kinderen van ongeveer 6 jaar oud zag werken in diamantmijnen", zegt De Kramer. "Daarna volgde een verschrikkelijk verhaal. De rebellen in de oorlog zijn van huis naar huis gegaan om kinderen vanaf 5 jaar te rekruteren als kindsoldaat. De ouders werden vermoord en de baby's lieten ze achter in een brandend huis."

"Veel baby's zijn levend verbrand, maar sommigen hadden het geluk dat zij werden mee gegrist door een overbuurman, tante of oom. Die kinderen kwamen in de handen terecht van diamanthandelaren en werkten nu in de diamantmijnen."

Bij thuiskomst besloot De Kramer hier wat aan te doen. Hij keerde meerdere malen terug naar Sierra Leone en wist via verschillende acties veel geld op te halen om de kinderen in de diamantmijnen te bevrijden en heeft verschillende scholen opgezet.

Chief

Hij is volledig door de lokale bevolking omarmt en is in 2010 zelfs benoemd toteen belangrijke functie in de Afrikaanse samenleving. Dit gaf hem ook bescherming, politieagenten die hem bewaakte. "Ik heb natuurlijk ook vijanden gemaakt. Diamanthandelaren die mijn bloed wel kunnen drinken."

Journalist en auteur Jochem Davidse was zo geïnteresseerd in het werk van De Kramer dat hij, na het schrijven van een artikel over de weldoener, besloot er een heel boek aan te willen wijden. Davidse trok veel met De Kramer op en dit resulteerde in het boek Chief Ouwe Dibbes, de bijnaam van De Kramer in Sierra Leone.