'Zonder Van Persie is het een mission impossible voor Feyenoord' Jan Everse in FC Rijnmond

Jan Everse vindt dat Feyenoord te afhankelijk is van zijn aanvoerder Robin van Persie. "Zonder Van Persie is het een mission impossible voor Feyenoord," zegt hij in onze voetbaltalkshow FC Rijnmond.

"Hij is zo ongelofelijk belangrijk voor Feyenoord," legt Everse uit. "Alle creativiteit komt bij hem vandaan. Alle gevaarlijke situaties komen bij hem vandaan. Het is de zoveelste keer dat hij op het laatste scoort," doelt Everse onder meer op zijn late goals tegen FC Utrecht (1-0) en Vitesse (2-1). Toch moet Feyenoord het in de komende weken mogelijk zonder Van Persie doen. Er hangt hem een schorsing boven het hoofd na zijn rode kaart tegen Vitesse. De aanvaller is niet akkoord gegaan met een schikkingsvoorstel van twee duels, plus één voorwaardelijk en er komt nu een tuchtzaak. Volgens RTV Rijnmond verslaggever Dennis van Eersel heeft dat best kans van slagen. "De rode kaart is vergelijkbaar met een eerder moment van Joris van Overeem bij FC Utrecht. Hij ging ook niet akkoord met het schikkingsvoorstel en krijg toen via de tuchtcommissie een lagere straf van één duel schorsing."