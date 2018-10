Opstanden in de regio: De Dag van Toen duikt in de geschiedenis

Protestacties, demonstraties en rellen. Oktober is de Maand van de Geschiedenis met dit jaar als thema Opstand. Ook in de regio Rijnmond waren er grote demonstraties die de geschiedenisboeken in zijn gegaan.

De site De Dag van Toen doet mee aan de Maand van de Geschiedenis. Zij zoeken speciaal naar historische momenten die iets te maken hebben met het thema Opstand. Ze schrijven nieuwsberichten over de gebeurtenis alsof het vandaag is gebeurd.

Nee tegen megabordeel

Een voorbeeld van de verhalen waar de organisatie over schrijft zijn de protesten eind jaren zeventig toen de gemeente een megabordeel in Rotterdam-Zuid wilde plaatsen. "Uit protest bezetten Rotterdammers het PvdA-kantoor. Dat heeft gewerkt: uiteindelijk is het bordeel er nooit gekomen", zegt Dave Datema van De Dag van Toen.

Langzaam zingen in Maassluis

Een ander historisch verhaal gaat over boze vissers in 1776 in Maassluis. "Daar werden Vissers boos omdat er sneller gezongen moest worden in de kerk.

Vissers waren erg gehecht aan de langzame manier van zingen omdat zij op zondag vaak één op één schepen bezochten en psalmen voor de schippers zongen. Ze waren zo pissig dat ze uit protest half Maassluis sloopten, in ieder geval alle huizen waar mensen woonden die tegen het langzame zingen waren."

Of het nou 30 jaar geleden is of 3 eeuwen, dedagvantoen.nl schrijft in oktober over protesten in alle tijden. In totaal plaatsen ze in één maand dertig nieuwe verhalen.