Bizarre woonsituatie in Rotterdamse Bloklandstraat Het enige overgebleven huis in de Bloklandstraat in Rotterdam

Het is een bizar gezicht: in de Rotterdamse Bloklandstraat staat tussen het puin van afgebroken woningen nog één huis fier overeind. Het is het huis van Heleen Euwe en haar gezin.

Euwe liet zich niet uitkopen door woningcorporatie Woonstad, die de omliggende huizen wilde slopen voor nieuwbouw. "Ze boden echt te weinig geld", zegt Euwe, "Bovendien heeft het huis ook emotionele waarde voor ons. De familie van mijn vriend woont er al sinds de bouw van dit huis in 1903." Het gezin heeft veel overlast van de sloop en bereidt zich voor op de herrie die ook de nieuwbouw zal gaan opleveren. Heleen Euwe woont in het huis samen met haar vriend en 5-jarig zoontje. "Ik weet niet wat voor effect het heeft op de emotie van mijn kind." Woonstad zegt niet eerder zoiets te hebben meegemaakt. Eric Smulders van Woonstad: "We zijn het niet eens geworden over de prijs en beginnen straks in december gewoon met de bouw van zestien woningen. Die gaan we om het bestaande pand heen bouwen en doen daarbij ons uiterste best om de veiligheid te garanderen."