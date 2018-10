MVV '27 wint Maasland-Maassluis clash van VDL

MVV '27 won zaterdag de derby tegen VDL in de derde klasse B. De Maaslandse club versloeg de Maassluise formatie aan de Sportlaan met 3-0. Alle goals vielen in de laatste vijftien minuten.

RTV Rijnmond was er zaterdagmiddag bij en maakte een sfeerreportage van de burenruzie tussen Maassluis en Maasland. VDL-supporters hingen onder meer 'klompen verboden-bordjes' op, doelend op de supporters van MVV '27.

MVV '27-trainer Peter Broekman vond het een echte derby. "Het was geen goede wedstrijd, het was echt een derby. In de kleedkamer had ik met rust gezegd van: jongens, let op, het gaat beslist worden in het laatste kwartier. Ik ga wat snelheid brengen en dan pakken we ze. En dat gebeurde. Geweldig, het was opeens helemaal los."

Bekijk hierboven heel het item.