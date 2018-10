Robert Doornbos krijgt eigen Grand Prix

Voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos krijgt een eigen Grand Prix. De Robert Doornbos Grand Prix wordt op zondag 14 oktober gehouden in Rotterdam Ahoy en moet een groot autosportspektakel worden. De Rotterdamse Sporticonen organiseren het evenement.

"Rond een uurtje of 10 beginnen we. We hebben drie verschillende soorten trapautootjes, waarvan Porsche de stoerste is om te zien. We hebben de familie Coronel, met hun Dakar-beesten. En de Bleekenmolens nemen lamborghini''s en McLarens mee.

Maar ook voor de meisjes, die niet in een auto willen zitten, is er wat. We hebben Disney-figuren rondlopen en ze kunnen zich opmaken."

Voor de oud-coureur is de Grand Prix een mooie afleiding, aangezien hij een zware tijd achter de rug heeft. Zijn dochtertje moest behandeld worden vanwege kanker. "Het is zwaar thuis. De enige dag gaat het goed, de andere dag gaat het minder goed. Het is een zware wedstrijd. Het is de zwaarste wedstrijd in mijn leven in ieder geval. Maar ik ben vastberaden om hem te gaan winnen, met Jada en haar mama en haar broertje Josh, die onlangs ons gezin heeft verwelkomt."

Robert Doornbos kreeg eerder ook te maken met een claim van 10.2 miljoen euro. Hij moest zijn oude sponsor Harry Muermans dat geld terugbetalen. Die zaak is inmiddels opgelost, de partijen hebben geschikt.