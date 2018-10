Nieuwe neuken en snuiven-Jan Cremer heet Alex Kirchner

De losgeslagen auteur Alex Kirchner is na compleet moegebeukt,-geneukt, bestoven en besnoven te zijn van z'n vermoeiende verre mondiale omzwervingen terug op z'n favoriete rust plek van de uitstek het Oostvoornse Rockanjé sur Mer.

Daar lanceerde hij z'n eerste autobiocentrische avonturenroman die deel uitmaakt van een uiteindelijke trilogie die niets verbloemds aan het toeval of de fantasie overlaat, maar de rauwrafelige Kirchneronwerkelijkheid in alle facetterettes beschrijft en waar de gelouterde Jan Cremer nog een puntje aan kan zuigen,

Jack F Kerklaan mengde zich tussen de al dan niet voormalig lekkende hoeren, lallende clochards, pseudo-penoze, semi-charlatans en enkele welopgevoede Kirchner familieleden uit het Spiegel-uitgeverijgeslacht om deze zelfverklaarde playboy-bon vivant annex levensgenietende smokkelaar aan ee nnader kruisverhoor te onderwerpen.

Gaat u weer mee in de onnavolgbare Stuyvesantwaan-wereld van een epos-schrijver in de dop die zich te lang in het verholenm verstolene heeft opgehouden, naar het uitzicht bemeten van in ieder geval zijn 'ware' vrindenschare......