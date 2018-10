Robin van Persie: 'Deze schorsing is veel te groot'

Feyenoorder Robin van Persie kreeg vandaag het schikkingsvoorstel van twee wedstrijden plus één voorwaardelijk schorsing te horen. Hij ging hier vandaag niet mee akkoord. De zaak komt nu voor bij de tuchtcommissie van de KNVB. De aanvoerder van Feyenoord riskeert daarmee een langere schorsing.

Maar Van Persie is ervan overtuigd dat de straf niet terecht is. "Ik ben duidelijk niet akkoord met het voorstel, nee", zegt Van Persie tegenover RTV RIjnmond.

De spits kan door het niet accepteren van de schorsing de wedstrijd tegen Ajax missen. "Daar ga ik niet vanuit. Ik ben ervan overtuigd dat het deze schorsing veel te groot is."

Boek van Sander de Kramer

Van Persie was maandag aanwezig bij de eerste uitreiking van het boek van Sander de Kramer over Sierra Leone. Het boek heet 'Chief Ouwe Dibbes' en gaat over De Kramers vrijwilligerswerk in Sierra Leone. "Hij is al jaren bezig om kinderen in Afrika te helpen in een lastige situatie. Bij hem krijg je het gevoel dat hij het meent uit zijn hart. Hij wil puur mensen helpen."

