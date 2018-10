De loting van de VoetbalRijnmond Cup is bekend. In de studio van RTV Rijnmond werd de loting maandag gepresenteerd door Bart Nolles.

In de studio werd het voor maar liefst 150 eerste elftallen en 30 vrouwen elftallen duidelijk welke tegenstander zij zouden treffen. Hierboven is in de afbeeldingen de loting terug te zien.

De loting van de overige categorieën zal op 2 oktober bekend worden.

De loting is hieronder ook nog terug te zien: