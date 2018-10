Nepschoorsteenveger opgepakt via opkopersregister

De politie in Rotterdam heeft binnen een dag een verdachte van twee brutale berovingen gepakt. Doorslaggevend in het onderzoek was het Digitaal Opkopers Register.

In Rotterdam-Zuid belde een man vorige week aan bij een 86-jarige vrouw. Hij deed zich voor als schoorsteenveger. De vrouw hield de deur gesloten en stond hem via het raam te woord. Voordat ze er erg in had leunde de man door het raam naar binnen en griste hij twee gouden kettingen van haar hals. Daarna ging hij er vandoor.

Aan de Kralingse Ebalstraat liet de 84-jarige bewoonster ook iemand buiten staan en zette de deur op de kierstand. De man vroeg of hij zijn nummer op een blocnote mocht schrijven. Toen hij het papier teruggaf, wist hij met zijn andere hand haar ketting af te trekken.

Na de beroving in Kralingen werd de ketting een dag later al ingeleverd bij een opkoper. Dat bleek uit de registratie in het Digitaal Opkopers Register, een digitaal in- en verkoopregister dat de handel in gestolen spullen voorkomt.

Rechercheurs wisten een foto van de ketting te herleiden naar de beroving in Kralingen. Dankzij camerabeelden was er een signalement van de dader. Uiteindelijk kon de man donderdag worden aangehouden. Hij is maandag voorgeleid en blijft zeker veertien dagen in voorarrest.