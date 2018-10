Deel dit artikel:













Eerste elektrische vliegtuig geland in Rotterdam

Voor het eerst is een elektrische vliegtuig geland op Rotterdam The Hague Airport. Het tweezits toestel begon de vlucht in Zoersel en maakte even later in Rotterdam een geslaagde landing.

Het gaat om de Pipistrel Alpha Electro. Het toestel kan nu alleen nog gebruikt worden voor trainingsvluchten voor piloten, maar de initiatiefnemers hopen 'm over een tijdje voor personenvervoer in te zetten. Het sportvliegtuig kan tot anderhalf uur op stroom vliegen. Daarna is er een laadmoment nodig van 45 tot 60 minuten. De bouwers hebben het toestel zo ontworpen dat tijdens het dalen tot 13 procent energie wordt teruggewonnen via de propeller. De Pipistrel Alpha Electro wordt komende week gepresenteerd op de Innovation Expo 2018 op het RDM-terrein in Rotterdam.