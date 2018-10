Boerenmeid uit Rockanje trots op sexy kalenderfoto

"Je mag trots zijn op jezelf en op de boerensector, die mogen gezien worden; daarom deed ik mee." Dat zegt de 21-jarige Laura Poot uit Rockanje over de sexy foto van haar die binnenkort verschijnt in de 8ste editie van de Boerinnenkalender.

Laura runt samen met haar ouders en zussen een melkveehouderijbedrijf in Rockanje "We hebben 25 koeien, 30 stuks jongvee, een paar schapen, pony's, en kippen, Alles wat je op een boerderij kunt vinden."

Het meedoen aan kalander begon als een grapje. "Mijn vrienden zeiden Lau doe toch mee", vertelt Laura. Ze werd geselecteerd uit 310 inzendingen. "Ik had nog nooit een fotoshoot gedaan dus het was een hele nieuwe ervaring. Ik vond het hartsikke leuk om mee te maken.

"Ik mocht in mijn bikini met een hogedrukspuit een trekker wassen. Dat was heel gaaf om te doen. Je zet een knop om en je gaat er gewoon voor, voor het beste resultaat."

Laura is trots op de foto: "Onwijs gaaf ,erg mooi resultaat, hij is echt sexy, dat kun je wel zeggen. Ook haar ouders zijn blij met de foto: 'Hij is mooi, wij zijn ook trots. Het mag gezien worden. Best bijzonder, je dochter op een kalender aan de muur toch ?"