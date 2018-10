Deel dit artikel:













Auto brandt uit in Vlaardingen Foto: MediaTV

In de Oostwijk in Vlaardingen is in de nacht van maandag op dinsdag een auto uitgebrand. De auto stond geparkeerd aan de Spoorsingel.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de toedracht.