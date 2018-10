Deel dit artikel:













Vrachtwagenchauffeurs testen nieuwe technologie voor betere doorstroming Vrachtwagen. Archieffoto: Thijs Kern

Betere doorstroming van het verkeer, veiligere situaties en minder uitstoot. Dat is het doel van een proef met vrachtwagens die in konvooi rijden. De chauffeurs hebben nieuwe technologie aan boord, waardoor ze in treintjes achter elkaar aan kunnen rijden.

In totaal gaat het om zo'n 250 testritten. Chauffeurs maken kennis met 'connected technologie'. Zo hebben chauffeurs onder meer smartphones aan boord, waarmee ze met verkeerslichten kunnen communiceren. "Dan krijgen ze met het konvooi voorrang op het andere verkeer", legt Robbert Janssen van TNO uit. "Die verkeersregelinstallaties worden nu in Nederland uitgerold. Vrachtwagens hoeven dan minder af te remmen en op te trekken, wat beter is voor het milieu." Dinsdagmiddag wordt het proces met deze installaties getest en gedemonstreerd op de Maasvlakte. Constante snelheid Een ander voorbeeld van nieuwe technologie aan boord die wordt getest, is Adaptive Cruise Control (ACC). De wagen houdt een constante snelheid aan en vermindert snelheid als een voorliggende wagen vertraagd. Ook worden camera's en radars ingezet om het konvooi goed te laten verlopen en de doorstroming te verbeteren. Een ander voorbeeld van nieuwe technologie aan boord die wordt getest, is Adaptive Cruise Control (ACC). De wagen houdt een constante snelheid aan en vermindert snelheid als een voorliggende wagen vertraagd. Ook worden camera's en radars ingezet om het konvooi goed te laten verlopen en de doorstroming te verbeteren. Volgens Janssen zie je de doorstroming pas op grotere schaal als veel vrachtwagens zijn voorzien van de nieuwe technologie. "Maar al die chauffeur-ondersteunende systemen zijn wel een goed idee om bijvoorbeeld kop-staartbotsingen op te lossen. Dat werkt al wanneer enkele vrachtwagens de technologie hebben." Taken veranderen Gaat het vak van vrachtwagenchauffeur veranderen door de nieuwe technologie? "In zekere zin wel", zegt Janssen. "Soms wordt gezegd dat we over een paar jaar geen vrachtwagenchauffeurs nodig hebben, maar ik denk dat dat wel meevalt." Gaat het vak van vrachtwagenchauffeur veranderen door de nieuwe technologie? "In zekere zin wel", zegt Janssen. "Soms wordt gezegd dat we over een paar jaar geen vrachtwagenchauffeurs nodig hebben, maar ik denk dat dat wel meevalt." "Onderweg zullen de ondersteunende systemen meer taken kunnen overnemen, maar die systemen zijn nog niet ingericht op het eerste stukje naar de stad toe en het laatste stukje de stad in met een vrachtwagen. De taken veranderen, maar chauffeurs blijven hard nodig." De proef met vrachtwagens is niet nieuw. Twee jaar geleden werd de test al vanuit truckfabrikanten en het ministerie van infrastructuur aangekondigd. Lees ook: Treintjes over snelwegen