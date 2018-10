Deel dit artikel:













Duizenden sokken voor goede doel vernietigd bij grote brand Molenaarsgraaf Foto: MediaTV

Bij de grote brand in Molenaarsgraaf vorige week is een partij sokken voor het goede doel in vlammen opgegaan. Het gaat om zogeheten Alzheimer SOCKS, waarvan de opbrengst naar het Alzheimercentrum Amsterdam zou gaan.

Door de grote brand is verpakkingsbedrijf Montapacking volledig verwoest. De volledige voorraad van 35 duizend paar sokken is bij de brand vernietigd. Ze hadden bij elkaar 280 duizend euro kunnen opbrengen. Lees ook: Brand in verpakkingsbedrijf Molenaarsgraaf De initiatiefnemers van de sokkenactie hebben besloten een nieuwe lading sokken te laten produceren, zodat er alsnog geld opgehaald kan worden voor Alzheimeronderzoek. Mensen die deze sokken bestellen, hebben ze naar verwachting pas in november in huis. Omdat hierdoor de productiekosten omhoog zijn gegaan, zal de opbrengst van de sokken lager zijn. Op de website van Alzheimer SOCKS is daarom een donatieknop toegevoegd, zodat mensen ook op die manier het Alzheimercentrum kunnen steunen.