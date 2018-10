Bijlow ontbreekt bij training Feyenoord

Justin Bijlow is nog niet voldoende hersteld van zijn knieblessure.De jonge eerste doelman van Feyenoord liet zijn gezicht op de dinsdagtraining niet zien.

Bijlow, die door bondscoach Ronald Koeman is opgenomen in de voorselectie van Oranje, speelde zondag in het met 2-1 gewonnen duel met Vitesse niet mee. Kenneth Vermeer verving hem onder de lat.

Op het natte trainingscomplex 1908 ontbrak ook Ridgeciano Haps. De linkervleugelverdediger staat al vanaf het begin van het seizoen aan de kant.