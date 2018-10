Nieuwe plek gezocht voor Concept Houses Heijplaat

De twee duurzame proefwoningen op Rotterdam-Heijplaat moeten definitief verkassen. De huizen maken plaats voor nieuwbouwwoningen. Na vier jaar zoeken de architecten van de Concept Houses dus een nieuwe locatie voor hun creaties.

Architect Arjan Karssenberg vindt het jammer dat de Concept Houses weg moeten. "Maar we hadden dit wel verwacht", legt hij uit. "We hadden een afspraak dat we hier vier jaar zouden staan, om onderzoek te doen. Studenten hebben dat ook gedaan. We hebben drie jaar kunnen monitoren en veel kennis uit het gebouw gehaald. Dat was ook het doel."

De huizen zijn ontworpen in samenwerking met studenten van de Hogeschool Rotterdam en TU Delft. Er wordt energie in opgewekt, water opgevangen en gezuiverd en op het dak wordt voedsel verbouwd. "We proberen materialen te gebruiken die circulair zijn. Dat is zeker gelukt, maar niet voor honderd procent. We hebben alles gemonitord en geprobeerd te verbeteren."

Verplaatsen

Karssenberg zou graag zien dat de twee woningen ook komende jaren gebruikt worden voor onderzoek. Per 1 januari gaat dat in ieder geval niet meer lukken op de huidige locatie. Karssenberg is daarom samen met architect Maarten van der Breggen op zoek naar partijen die hen wil ondersteunen, zodat het huis op een andere plek weer opgebouwd kan worden.

"We hebben het huis zo gebouwd dat je het kan optillen, op rollen kan zetten en weg kan trekken', vertelt Karssenberg. "Je kan het ergens anders weer neerzetten, dus dat zijn we aan het uitzoeken."

"Maar dan moet de nieuwe locatie wel in de buurt zijn", voegt Van der Breggen daaraan toe. Een andere optie is om het huis te demonteren en na het vervoer weer opnieuw op te bouwen op een nieuwe locatie. "Van demonteren leer je dingen, en van herbouwen ook", zegt Van der Breggen. "In die zin vind ik dat wel positief."