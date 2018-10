Hockeyster Van Male stopt bij Oranje

Hockeyster Kitty van Male heeft haar interlandloopbaan beëindigd. De dertigjarige Rotterdamse wil zich gaan richten op haar maatschappelijke loopbaan.

Van Male speelde 116 interlands en maakte daarin 39 doelpunten. Ze won goud bij de Spelen in Londen en zilver in Rio en behaalde een wereld- en Europese titel. .

Na de Spelen in Rio wilde ze aanvankelijk ook stoppen, maar ging toen toch door en werd in 2017 Europees kampioen met Oranje en pakte dit jaar met het team de wereldtitel. Bij dit toernooi was ze topscorer met acht doelpunten.

De vriendin van voormalig hockeyclub Rotterdam-speler Sjoerd Gerretsen blijft dit seizoen nog wel actief bij haar club Amsterdam.