Blom fluit Willem II - Feyenoord Kevin Blom

Kevin Blom is door de KNVB aangesteld als scheidsrechter voor Willem II - Feyenoord. Blom wordt in Tilburg geassisteerd door de heren Van de Ven en Honig. De aftrap is om 14:30 uur.

Excelsior krijgt in het uitduel met PEC Zwolle te maken met arbiter Martin van den Kerkhof. Hij zal zaterdagavond om 19:45 uur voor het begin fluiten. In de Keuken Kampioen Divisie fluit Bas Nijhuis de topper Go Ahead Eagles -Sparta en Ingmar Oostrom heeft de leiding over FC Dordrecht - SC Cambuur. Beide wedstrijden beginnen vrijdagavond om 20:00 uur.