Volkert van der Graaf mag verhuizen naar het buitenland

Volkert van der Graaf, de moordenaar van de Rotterdamse politicus Pim Fortuyn, heeft een akkoord gesloten over zijn meldplicht. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM). Van der Graaf hoeft zich niet meer fysiek te melden en mag emigreren.

Wel moet hij tot 2020 om de acht weken een verslag mailen naar de reclassering, over hoe het met hem gaat. Ook moet Van der Graaf in die mails vertellen over zijn huisvesting, dagbesteding en eventuele relaties, bevestigt zijn advocaat Willem Jebbink tegenover de Volkskrant.

Van der Graaf (48) werd in 2003 veroordeeld tot achttien jaar cel voor de moord op de Rotterdamse politicus. Nadat hij tweederde van zijn celstraf had uitgezeten, kwam hij onder voorwaarden vrij. ​Het mediaverbod en het contactverbod met slachtoffers en nabestaanden wat hem eerder is opgelegd, blijven van kracht.