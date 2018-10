Deel dit artikel:













Waarom zijn die historische woningen in Rotterdam-Noord gesloopt?

In de Rotterdamse gemeenteraad is verbazing ontstaan over het opvallende losstaande huis in de Bloklandstraat. Het gezin in de woning noemt de situatie onleefbaar. D66 en Christenunie-SGP hebben raadsvragen gesteld.

De verbazing gaat niet alleen over de omstandigheden waarin het gezin verkeert, maar ook over de sloop van de woningen. 'Dit zijn 19e eeuwse gebouwen', zeggen de politieke partijen. De twee partijen willen nu weten waarom de sloopvergunning is verstrekt. Lees ook: Bizarre woonsituatie in Rotterdamse Bloklandstraat Eerder was juist besloten dat zou worden 'ingezet op het benutten van de oorspronkelijke ruimtelijke structuur en het behoud van en het versterken van de historische beeldkwaliteit van de bebouwing', stellen Robin de Roon van D66 en Tjalling Vonk van ChristenUnie-SGP. Tegelijk willen de politici weten of het jonge gezin op nummer 108 wel veilig is in hun huis.