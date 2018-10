Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Politie en brandweer onderzoeken brand Montapacking

De politie is maandag een uitgebreid onderzoek begonnen naar de grote brand bij Montapacking in Molenaarsgraaf. Het onderzoeksteam kijkt of er sprake is van een strafbaar feit, zoals brandstichting.

Volgens een woordvoerder van de politie zijn er nu nog geen aanwijzingen dat er sprake is van brandstichting. "We gaan nu mensen vragen of ze bijvoorbeeld hebben gezien waar de eerste rook vandaan kwam. Dat moet ons iets verder helpen." De woordvoerder zegt verder dat het 'redelijk standaard' is dat bij een brand van deze omvang onderzoek wordt gedaan. Er wordt niet uitgesloten dat in de vuurzee alle aanwijzingen die iets zeggen over de oorzaak van de brand vernietigd zijn. Ook de brandweer doet onderzoek naar de brand. "Maar wat daar uit komt is nu nog niet te zeggen", zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.