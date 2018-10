'Helft 45-jarige vrouwen krijgt hersenziekte'

De helft van de Nederlandse vrouwen en één op de drie mannen die nu van middelbare leeftijd zijn, krijgt later een beroerte, dementie of Parkinson. Dat concludeert het Rotterdamse Erasmus MC in een onderzoek waar meer dan 12 duizend Rotterdammers aan meededen over een periode van meer dan 25 jaar.

Vrouwen krijgen vaker dementie dan mannen, terwijl mannen vaker op jongere leeftijd een beroerte krijgen. Dementie, beroerte en Parkinson behoren tot de belangrijkste oorzaken van invaliditeit en sterfte.

Volgens de onderzoekers zijn hersenziektes nog steeds niet goed te voorkomen of te behandelen. "Hoewel er in de afgelopen jaren veel vooruitgang is geboekt in het beter begrijpen van de oorzaken van deze ziekten, blijven preventieve of therapeutische ontwikkelingen achter in vergelijking met andere veel voorkomende ziekten, zoals kanker en hartaandoeningen", zegt arts-onderzoeker Silvan Licher.

De studie is gepubliceerd in het Britse medisch wetenschappelijk tijdschrift Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry (JNNP).

