Sparta vangt bot bij de KNVB

De KNVB heeft een verzoek van Sparta om het selectiebeleid rondom oefenwedstrijden van vertegenwoordigende elftallen te herzien afgewezen. Sparta had een formeel verzoek ingediend, omdat de club tijdens interlandperiodes gewoon moet voetballen in de Keuken Kampioen Divisie en daardoor de beste spelers moet afstaan.

Vorige maand werden Abdou Harroui en Deroy Duarte opgeroepen voor twee oefeninterlands van Oranje onder de 20, terwijl Sparta thuis tegen FC Eindhoven speelde. De komende maanden dreigt er weer een scenario, dat Sparta de beste spelers moet afstaan voor oefenwedstrijden van Jong Oranje of Oranje onder de 20, terwijl Sparta belangrijke comeptitiewedstrijden speelde.

Sparta begrijpt dat in het belang van het Nederlandse voetbal de beste spelers onder de hoogst mogelijke druk moeten spelen om deze spelers optimaal te kunnen ontwikkelen. Daarnaast snapt de club de keuze, die vanuit commercieel oogpunt gemaakt is, dat de competitiewedstrijden in de eerste divisie tijdens interlandperiodes zijn gepland. Maar Sparta is van mening dat de bondscoaches voor oefenwedstrijden geen spelers van clubs uit de Keuken Kampioen Divisie selecteert. Dit algemene belang voorziet ook in het verloop van een eerlijke competitie vindt Sparta.

De KNVB geeft aan dat zij geheel in lijn met de ‘FIFA International Match Calendar’ spelers oproept voor de diverse nationale teams. Dat er geen enkel misverstand kan bestaan over de vrijgave van spelers. De KNVB vind het daarom ook ‘weinig relevant in te gaan op de argumenten van Sparta’ en geeft aan dat het selectiebeleid niet zal worden aangepast en het verzoek van Sparta niet wordt gehonoreerd. Eind november staat er een afspraak gepland tussen vertegenwoordigers van de KNVB en Sparta om een en ander verder te bespreken.

