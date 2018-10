Huiszwaluw profiteert verrassend van natuureiland Sophiapolder

De huiszwaluw blijkt onverwachts te profiteren van de nieuwe natuur in de Sophiapolder.

Het is goed toeven voor vogels op Natuureiland Sophiapolder bij Hendrik-Ido-Ambacht. Sinds de dijken werden doorgestoken is er een getijdengebied ontstaan. Een prima plek voor trekvogels als de steltloper om een tussenstop te maken, maar nu blijkt dat ook de huiszwaluw profiteert.

Ruimte voor de rivier

De Sophiapolder is aangelegd om ruimte te geven aan de rivier. Bij hoogwater kan er water worden opgevangen. "In zoetwatergetijdegebieden verwacht je soorten als steltlopers , watervogels en op termijn de bever. De huiszwaluw komt meer voor langs de randen van de stad. Toch is de populatie huiszwaluwen dankzij het natuureiland enorm gegroeid. In 2012 bij de opening van het eiland waren er zo’n dertig nesten en afgelopen broedseizoen 127." , vertelt Sander Elzerman van de Vogelwerkgroep IJsselmonde.Elzerman is verheugd. “Prachtig natuurlijk, want het gaat landelijk helemaal niet zo goed met de huiszwaluw.”

Modder

Huiszwaluwen hebben modder nodig om hun nesten te bouwen. Slibvorming op het eiland door eb en vloed, heeft waarschijnlijk bijgedragen aan de toename van de huiszwaluwen. Ook vliegen er in de zomer veel muggen en andere insecten boven het water. Verder is er aan de overkant binnen de dijken een nieuwe woonwijk gebouwd. Die nieuwbouwwijk biedt broedgelegenheid voor de huiszwaluwen.

Trekvogels tellen

De meeste zwaluwen zijn inmiddels wel vertrokken naar zuidelijke landen. Op EurobirdWatch , de telling op 6 oktober waarbij in heel Europa overvliegende trekvogels worden geteld, zullen eerder andere soorten worden geteld. “Spreeuwen, smienten en hopelijk de eerste koperwieken.”, zegt Elzerman. De vogelwerkgroep IJsselmonde telt in de Crezéepolder bij Ridderkerk.Iedereen is welkom om daar zaterdag te komen kijken.

Luister zaterdag 6 oktober naar een nieuwe aflevering van Chris Natuurlijk. Vanaf 08:00 uur op Radio Rijnmond.