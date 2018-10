Actie voor ontvoerde zusjes uit Oud-Beijerland

Moeder Daniëlle van der Pligt uit Oud-Beijerland moet haar dochtertjes Zeliha (8) en Samiha (7) al ruim een jaar missen. De kinderen zijn ontvoerd door de vader. Daniëlle werd na een vakantie in Turkije gedwongen de meisjes daar bij hem achter te laten. “Daar kwam veel intimidatie en agressie bij kijken”.

De moeder doet er inmiddels alles aan om haar kinderen terug te krijgen. Maar de rechtszaak in Turkije verloopt moeizaam. De rechter besloot wel dat ze de meiden moet kunnen zien. En dus vliegt ze de laatste maanden veel heen en weer.

Psychisch flink bewerkt

“Ik heb ze nu zes keer gezien”, vertelt Daniëlle. “De eerste keer was vooral heel erg moeilijk, want je merkt dat hij ze psychisch flink heeft bewerkt. En de laatste keer kon ik ze ook niet vertellen wanneer ik ze weer zou mogen zien, dus dat was heel emotioneel.”

12 september zou er een uitspraak zijn, maar de rechter wil de kinderen zelf horen en de vader kwam niet opdagen met de meisjes tijdens de zitting. "En dus weet ik nu niet wanneer ik ze weer zie.”

Dankbaar

Het vliegen van en naar Turkije kost veel geld en ook de Turkse advocaat zorgt voor hoge kosten. Daniëlle kan dit niet alleen ophoesten. De Zevensprong, de school van de kinderen, organiseert daarom woensdagmiddag een sponsorloop. Ook is er een veiling en een online doneeractie.

“Ik ben enorm dankbaar. Ik voel me echt gesteund en gesterkt hierdoor”, aldus Van der Pligt.