Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Feyenoord-ADO op donderdag 1 november Feyenoord-ADO-Den-Haag-Rotterdam-KNVB-Beker

De wedstrijd in de tweede ronde van de TOTO KNVB-beker tussen Feyenoord en ADO Den Haag is vastgesteld op donderdag 1 november. De regerend bekerwinnaar begint in de Kuip om kwart voor negen tegen de ploeg van Fons Groenendijk.

Het is al voor het derde jaar op rij dat Feyenoord en ADO elkaar in Rotterdam treffen in de beker. De wedstrijd FC Utrecht-ASWH uit Hendrik-Ido-Ambacht wordt woensdag 31 oktober gespeeld. Het duel in De Galgenwaard begint om 19:45 uur. Feyenoord wist in de eerste ronde te winnen van Gemert, terwijl ASWH te sterk was voor Eemdijk.